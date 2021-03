Covid: in vigore il nuovo Dpcm, ma il Cts chiede nuove strette (Di domenica 7 marzo 2021) È entrato in vigore il primo provvedimento dell’era Draghi. Il Comitato Tecnico Scientifico auspica un innalzamento delle misure, in particolare nelle aree dove vengono chiuse le scuole: “C’è grande preoccupazione". Per ora nessun lockdown richiesto. Il Viminale annuncia più controlli sulla movida. Da lunedì scattano i nuovi cambi di colore per le regioni Leggi su tg24.sky (Di domenica 7 marzo 2021) È entrato inil primo provvedimento dell’era Draghi. Il Comitato Tecnico Scientifico auspica un innalzamento delle misure, in particolare nelle aree dove vengono chiuse le scuole: “C’è grande preoccupazione". Per ora nessun lockdown richiesto. Il Viminale annuncia più controlli sulla movida. Da lunedì scattano i nuovi cambi di colore per le regioni

