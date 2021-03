Serie A, i sudamericani non vanno in nazionale! (Di sabato 6 marzo 2021) Il Consiglio della Conmebol ha deciso di sospendere la doppia finestra delle qualificazioni per i Mondiali di Qatar 2022 prevista per marzo. La decisione è dovuta all'impossibilità di avere ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 6 marzo 2021) Il Consiglio della Conmebol ha deciso di sospendere la doppia finestra delle qualificazioni per i Mondiali di Qatar 2022 prevista per marzo. La decisione è dovuta all'impossibilità di avere ...

Advertising

CorSport : #SerieA, i sudamericani non vanno in nazionale! ?? - forzagranata1 : ?? #CALCIO Serie A, i sudamericani non vanno in nazionale! La Conmebol ha posticipato le gare di qualificazione mon… - sportli26181512 : Serie A, i sudamericani non vanno in nazionale!: La #Conmebol ha posticipato le gare di qualificazione mondiale pre… - loof_78 : @PasqualeTrotta5 @marifcinter Madonna davvero, in quella trasmissione ripetono sempre queste cose: sudamericani mig… -