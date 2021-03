Sanremo 2021 | quinta serata | i super ospiti e tutte le ultime novità

Leggi su isaechia

(Di sabato 6 marzo 2021) Questa sera andrà in onda Rai1 la finalissima della 71esima edizione del Festival di. Come di consueto stamattina si è tenuta la solita conferenza stampa, durante la quale Amadeus ha rivelato che il prossimo anno non sarà lui a condurre la kermesse canora. A prendere parola è stata poi la giornalista Giovanna Botteri che questa sera presenzierà in veste di ospite: Uno dei motivi per cui stanotte non ho dormito e sono terrorizzata è che non so assolutamente niente. Non farò grandi discorsi o appelli, sono stonatissima. Ballare? Sul tango possiamo parlarne ma non so niente. Aspetto anche io di sapere. Ho sempre guardato… Nada e Nicola di Bari, Celentano: noi seguivamoperché parlava a tutti noi, a tutto il Paese. Tra i protagonisti indiscussi di questa edizione abbiamo Achille Lauro, che ha raccontato cosa ha ...