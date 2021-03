Sanremo 2021, ancora guai con i microfoni all’Ariston: Renga deve ripetere l’esibizione (Di sabato 6 marzo 2021) Nella quarta serata del Festival di Sanremo per la prima volta tutti i 26 Campioni in gara si esibiranno sul palco dell’Ariston fino alla conclusione della puntata. A votare questa sera saranno i giornalisti della sala stampa. Con Amadeus non mancheranno ovviamente Fiorello e Zlatan Ibrahimovic. A unirsi a loro saranno si avvicenderanno Barbara Palombelli, Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Mahmood e Matilde Gioli. Attesa per l’esibizione di Achille Lauro, che stasera torna affiancato da Boss Doms e da un ospite tutto da scoprire. Bis di Francesco Renga per problemi tecnici l’esibizione di Francesco Renga è stata funestata da problemi tecnici ai microfoni, come già successo ieri durante la serata dei duetti. Da qui la decisione di farlo tornare sul palco per ... Leggi su open.online (Di sabato 6 marzo 2021) Nella quarta serata del Festival diper la prima volta tutti i 26 Campioni in gara si esibiranno sul palco dell’Ariston fino alla conclusione della puntata. A votare questa sera saranno i giornalisti della sala stampa. Con Amadeus non mancheranno ovviamente Fiorello e Zlatan Ibrahimovic. A unirsi a loro saranno si avvicenderanno Barbara Palombelli, Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Mahmood e Matilde Gioli. Attesa perdi Achille Lauro, che stasera torna affiancato da Boss Doms e da un ospite tutto da scoprire. Bis di Francescoper problemi tecnicidi Francescoè stata funestata da problemi tecnici ai, come già successo ieri durante la serata dei duetti. Da qui la decisione di farlo tornare sul palco per ...

