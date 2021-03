Non c’è Covid? Party illegali a Roma, balli e musiche caraibiche nei locali. Raffiche di multe e denunce (Di sabato 6 marzo 2021) Party illegali a Roma. A due passi da piazza del Popolo a Roma la Polizia locale ha scoperto una festa in un B&B. Venti le persone identificate e multe per oltre 13mila euro. Era l’una circa di questa notte quando gli agenti del I Gruppo “ex Trevi” sono intervenuti, dopo una segnalazione. All’arrivo delle pattuglie, alcuni partecipanti hanno provato ad allontanarsi ma, subito fermati, sono stati tutti identificati. Tra le venti persone sanzionate per violazione delle disposizioni anti contagio, diciotto sono cittadini italiani e due sono stranieri. Hanno tutti dai 20 ai 30 anni. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti di tipo amministrativo sulla struttura. Party illegali a Roma Non solo. Nonostante le norme anticontagio altre trentanove ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 6 marzo 2021). A due passi da piazza del Popolo ala Polizia locale ha scoperto una festa in un B&B. Venti le persone identificate eper oltre 13mila euro. Era l’una circa di questa notte quando gli agenti del I Gruppo “ex Trevi” sono intervenuti, dopo una segnalazione. All’arrivo delle pattuglie, alcuni partecipanti hanno provato ad allontanarsi ma, subito fermati, sono stati tutti identificati. Tra le venti persone sanzionate per violazione delle disposizioni anti contagio, diciotto sono cittadini italiani e due sono stranieri. Hanno tutti dai 20 ai 30 anni. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti di tipo amministrativo sulla struttura.Non solo. Nonostante le norme anticontagio altre trentanove ...

