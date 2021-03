JW Anderson ci racconta la nuova collezione per Moncler (Di sabato 6 marzo 2021) Prendere il largo con il vento. È lo spirito della nuova collezione “1 Moncler JW Anderson“. Perché «la moda deve raccontare storie, intrattenere» esordisce Anderson, alla seconda collaborazione con Moncler Genius: hub creativo che coinvolge stilisti di spicco, concepito dall’ad Remo Ruffini con l’idea che «se resti solo nella tua zona esclusiva non sei abbastanza rilevante». Due total look disegnati da Jonathan Anderson per Moncler Genius. Leggi anche › Com’è andata la Milano Fashion Week autunno inverno 2021/2022 Infaticabile Anderson Anderson è anche a capo del proprio brand, alla direzione ... Leggi su iodonna (Di sabato 6 marzo 2021) Prendere il largo con il vento. È lo spirito della“1JW“. Perché «la moda devere storie, intrattenere» esordisce, alla seconda collaborazione conGenius: hub creativo che coinvolge stilisti di spicco, concepito dall’ad Remo Ruffini con l’idea che «se resti solo nella tua zona esclusiva non sei abbastanza rilevante». Due total look disegnati da JonathanperGenius. Leggi anche › Com’è andata la Milano Fashion Week autunno inverno 2021/2022 Infaticabileè anche a capo del proprio brand, alla direzione ...

