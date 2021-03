Bettino Craxi tra noi. La riflessione di Malgieri (Di sabato 6 marzo 2021) (…) Lo scavo nei pensieri di Craxi ci riporta un frammento di storia italiana intessuto di forza morale che tuttavia non si rassegna ad un destino scritto da altri per lui, additato ingiustamente come capro espiatorio della Grande Corruzione. Vittima del giacobinismo italico, ben più straccione di quello della Rivoluzione dell’89, Craxi reagiva come poteva ma non si sottraeva, inventandosi false speranze, ad un destino che vedeva aggravarsi giorno dopo giorno con la stessa chiarezza con la quale il sole illumina Hammamet a mezzogiorno: “Non ho più nessun grande progetto, nelle condizioni in cui mi trovo sarebbe una velleità vera e propria. Quando penso al futuro, penso innanzitutto alla morte. Lo faccio con serenità”, ha annotato Spiri. È questa “serenità” che oggi ci interpella e forse ci sconvolge. Un uomo braccato per darlo in pasto alle plebi ... Leggi su formiche (Di sabato 6 marzo 2021) (…) Lo scavo nei pensieri dici riporta un frammento di storia italiana intessuto di forza morale che tuttavia non si rassegna ad un destino scritto da altri per lui, additato ingiustamente come capro espiatorio della Grande Corruzione. Vittima del giacobinismo italico, ben più straccione di quello della Rivoluzione dell’89,reagiva come poteva ma non si sottraeva, inventandosi false speranze, ad un destino che vedeva aggravarsi giorno dopo giorno con la stessa chiarezza con la quale il sole illumina Hammamet a mezzogiorno: “Non ho più nessun grande progetto, nelle condizioni in cui mi trovo sarebbe una velleità vera e propria. Quando penso al futuro, penso innanzitutto alla morte. Lo faccio con serenità”, ha annotato Spiri. È questa “serenità” che oggi ci interpella e forse ci sconvolge. Un uomo braccato per darlo in pasto alle plebi ...

