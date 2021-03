Ultime Notizie Roma del 05-03-2021 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno in apertura parliamo di vaccini perché si punta a rendere quanto più possibile uniforme nelle regioni la campagna evitando di sparita e si dovranno usare tutti i siti utili per aumentare i centri vaccinali pensando anche a istituire un fondo di scorta di dosi da usare nelle zone ad alto contagio per chi c’è oggi del governo con il commissario all’emergenza la protezione civile degli enti territoriali per fare il punto sulla campagna vaccinale ad oggi 5 milioni di dosi iniettate passa per il ministro della salute della zeneca anche agli over 65 Cambiamo argomento prima o pontefice nella storia a visitare l’iraq Papa Francesco è giunta a Baghdad Dov’è il suo 33esimo viaggio apostolico che lo stesso vergogna definito un viaggio implematic un dovere verso una terra martoriata da molti anni ...