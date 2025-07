Buchanan tre club interessati! L’Inter apre alla cessione

Tajon Buchanan, dopo un’esperienza altalenante all’Inter, si prepara a cambiare ancora aria: il club nerazzurro, insoddisfatto delle sue prestazioni, apre alla cessione nella prossima sessione di mercato. Con tre club interessati, l’esterno canadese potrebbe presto trovare una nuova sistemazione. La sua avventura in Liga con il Villarreal ha regalato qualche speranza, ma ora il suo futuro sembra scriversi altrove. Gli aggiornamenti sul suo possibile addio sono imminenti.

Tajon Buchanan è pronto a lasciare ancor auna volta l’Inter. L’esterno canadese non ha convinto il club nerazzurro che è pronto a cederlo nella sessione estiva di mercato. ADDIO – Dopo un’esperienza poco fortunata all’Inter, dove con Simone Inzaghi ha trovato poco spazio, Tajon Buchanan ha tentato il rilancio a gennaio trasferendosi in prestito con diritto di riscatto al Villarreal. Nei sei mesi in Liga, il canadese ha mostrato buoni segnali, ma non abbastanza per convincere il club spagnolo a esercitare l’opzione per il suo acquisto. Buchanan, una chiamata dalla Premier League. FUTURO – Nonostante ciò, il Villarreal continua a monitorare la situazione, pronto a valutare una nuova offerta. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Buchanan, tre club interessati! L’Inter apre alla cessione

In questa notizia si parla di: inter - buchanan - club - interessati

Inter-Buchanan, futuro in bilico: prestito bis o rilancio in nerazzurro? - L'Inter si prepara a un finale di stagione cruciale, con il futuro di Tajon Buchanan in bilico. In prestito al Villarreal, l'esterno canadese potrebbe tornare nerazzurro o restare in Spagna.

GdS - Jorge Mendes, il nuovo agente di Denzel Dumfries, ha avviato i contatti con il Barcellona. Il club catalano è interessato, ma deve muoversi in fretta: la clausola rescissoria di 25 milioni di euro valida solo per l’estero scade il 15 luglio. Dopo quella data, l’I Vai su Facebook

Inter, da Buchanan a Frattesi: l'annuncio di Ausilio sul mercato nerazzurro; CdS - Buchanan, spunta un altro club: la Fiorentina ha chiesto informazioni all'Inter; Calciomercato Roma: piace Buchanan dell’Inter per rinforzare la fascia destra.

Buchanan Inter, è corsa a 5 sul canadese: la posizione della dirigenza nerazzurra - Buchanan Inter, ben cinque club interessati al canadese: i dirigenti nerazzurri valutano Il Nottingham Forest è uno dei cinque club che hanno mostrato un forte interesse per Tajon Buchanan. Come scrive informazione.it

Sky - Inter, non è previsto un arrivo per sostituire Palacios. Buchanan, 4 club interessati: in caso di cessione in prestito... - MSN - Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'Inter non dovrebbe sostituire numericamente in rosa Tomas Palacios, ... Segnala msn.com