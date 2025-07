Conte non si sorprende per l’America Party | In Italia lo ha creato il governo

Nel bel mezzo di un dibattito acceso, Giuseppe Conte non si sorprende più dell’America Party, sottolineando come in Italia sia stato il governo a creare questa nuova forma di spettacolo politico. Durante il Forum nella Masseria di Bruno Vespa, l’ex premier ha evidenziato la necessità di distanziarsi dalla sudditanza verso Trump e di condannare le recenti tensioni in Gaza, invitando l’Italia a non spendere il 5% del Pil in armamenti. È il momento di ripensare la nostra politica estera.

Al Forum in Masseria di Bruno Vespa, il leader del M5S ha criticato la "sudditanza" del governo all'amministrazione Trump, sottolineando che ora è il momento di smarcarsi e condannare l'aggressione israeliana alla Striscia di Gaza, oltre a rifiutarsi di spendere il 5% del Pil in armi.

