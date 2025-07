‘Ustioni e feriti’ Rissa in carcere finisce malissimo | cosa è successo

Una discussione tra detenuti nel carcere di Viterbo si è trasformata in una tragedia, con quattro feriti e ustioni causate dall’esplosione di una bomboletta di gas. Un episodio che evidenzia la tensione e i rischi all’interno delle strutture penitenziarie, dove le autorità stanno lavorando per chiarire i fatti. La sicurezza nelle carceri rimane una priorità assoluta, ma quanto accaduto solleva ancora una volta il tema della gestione e del controllo.

Un episodio violento è esploso all'interno del carcere di Viterbo, quando una lite fra detenuti ha causato l'intervento dei soccorsi: quattro persone sono state portate in ospedale con ustioni dopo lo scoppio di una bomboletta di gas. Le autorità penitenziarie sono impegnate nelle indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. L'alterco, avvenuto in una sezione comune, ha visto alcuni reclusi litigare e utilizzare una bomboletta di gas, che improvvisamente è esplosa ferendo quattro di loro. Tutti sono stati trasferiti al pronto soccorso del Santa Rosa: le loro condizioni, da quanto riportato, includono ustioni, ma non risulta alcun decesso o pericolo di vita.