Softball | domenica di scontri salvezza in parità in Serie A1

Domenica di emozioni e scontri decisivi nella Serie A1 di softball: due battaglie salvezza che potrebbero cambiare le sorti delle squadre coinvolte. Parma si lancia all’assalto, mentre Bologna cerca di difendere il vantaggio. La giornata promette spettacolo e sorprese, con il ritmo incalzante che rende ogni inning un vero e proprio show. Rimanete con noi, perché questa stagione sta per scrivere nuovi capitoli di suspense e passione.

Si completa oggi la sedicesima giornata per quanto riguarda la Serie A1 di softball, divisa in maniera sostanzialmente inedita a metà dalle circostanze del calendario. Oggi di scena due sfide salvezza in tutto e per tutto, con Parma che si tiene in corsa per i playout e il trio Collecchio-Castelfranco-Macerata più vicino a salvarsi. Partiamo da Bologna-Parma. Sul campo di Pianoro la Mia Office viene sorpresa dalle ducali, che partono fortissimo in gara-1 con un 5-1 che nasce da un singolo di Daugherty e uno di Mazzoni (con annesso errore difensivo avversario) e da due doppi ancora di Daugherty (2 punti) e Tagliavini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Softball: domenica di scontri salvezza in parità in Serie A1

