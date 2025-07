Escursionista precipita sul Terminillo salvato dal Soccorso alpino

Una disavventura sul Monte Terminillo ha coinvolto un escursionista, che è precipitato per oltre 20 metri durante un'escursione con due compagni. Salvato tempestivamente dal Soccorso Alpino, l'alpinista è stato prontamente assistito e stabilizzato, grazie alla rapidità di intervento e alle competenze degli operatori. Un episodio che ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare le norme di sicurezza in montagna, per evitare che una semplice sosta si trasformi in tragedia.

Nel primo pomeriggio di oggi sul Monte Terminillo (Rieti), un alpinista, impegnato sulla via Antonella insieme a due compagni di cordata, è precipitato per oltre 20 metri a seguito del cedimento di un ancoraggio durante una sosta, riportando diversi traumi, incluso uno alla testa, rimanendo però cosciente. «Le dinamiche dell’evento - riferisce in una nota il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Escursionista precipita sul Terminillo, salvato dal Soccorso alpino

