Albero cade nel Milanese per il maltempo una morta e due feriti

Una grave tragedia si è verificata nel cuore dell'Alto Milanese, dove un forte maltempo ha abbattuto un albero, causando la morte di una donna e il ferimento di due persone. La violenta tempesta ha trasformato la tranquilla zona di Cascina Induno in un teatro di disastro, rendendo difficile l'intervento dei soccorsi. In questo scenario drammatico, si evidenzia l'importanza di monitorare e gestire i rischi ambientali per prevenire simili tragedie in futuro.

Una donna di 63 anni, di San Vittore Olona, è morta in seguito alla caduta di un grosso albero abbattuto dall'ondata di maltempo che questo pomeriggio ha investito la zona dell' Alto Milanese. L' incidente è avvenuto poco prima delle 17 di oggi a Robecchetto, piccolo comune agricolo nel milanese, in località Cascina Induno, in una zona boschiva e difficile da raggiungere per i soccorsi. La caduta dell'albero ha coinvolto altre due persone, una donna di 68 anni e un uomo di 70, trasportati in ospedale in codice giallo. Secondo quanto accertato sinora i tre stavano rientrando da una passeggiata lungo l'Alzaia del Naviglio quando l'albero, probabilmente in conseguenza del temporale, si è abbattuto travolgendoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Albero cade nel Milanese per il maltempo, una morta e due feriti

