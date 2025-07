Frattesi Juventus l’Inter potrebbe blindare a doppia mandata il suo centrocampista | valutata questa ipotesi per scacciare l’avanzata bianconera Lo scenario è plausibile

Nel frenetico calciomercato italiano, il futuro di Davide Frattesi si fa sempre più incerto. L’Inter, deciso a blindarlo, valuta un’ipotesi audace: una doppia operazione per assicurarsi le sue prestazioni e blindarlo dai corteggiamenti della Juventus. Con lo scenario 2-3-2 come possibile strategia, i bianconeri si preparano a controffensiva. La battaglia per il centrocampo si infiamma: chi avrà la meglio?

Frattesi Juventus, i bianconeri rischiano di vedersi tagliati fuori: l'Inter pensa a questa soluzione per blindarlo definitivamente. La Juventus continua a monitorare attentamente il mercato in cerca di rinforzi per il centrocampo e uno dei giocatori sotto osservazione è Davide Frattesi. Nonostante il suo contratto con l' Inter, l'ex centrocampista Sassuolo ha attirato l'interesse di vari club, tra cui quel del club bianconero, che valuta il suo possibile inserimento nella rosa per la stagione 20252026. Frattesi Juventus, il centrocampista in attesa del futuro. Attualmente, non ci sono trattative concrete tra l'Inter e altre squadre, ma il giocatore rimane uno dei nomi più ambiti.

