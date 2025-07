Marlen Reusser vince al Giro d’Italia | Avevo il long-Covid cronicamente ammalata

Marlen Reusser, splendida protagonista del Giro d’Italia femminile, ha conquistato la cronometro inaugurale a Bergamo, sfidando le avversarie con determinazione nonostante un passato di lunga battaglia contro il long COVID. La sua vittoria, frutto di impegno e resistenza, testimonia come la forza interiore possa superare ogni ostacolo. La campionessa svizzera torna a brindare, dimostrando che la vera vittoria nasce dalla tenacia e dalla passione per la bici.

Marlen Reusser ha vinto la cronometro individuale che ha aperto il Giro d’Italia femminile, completando i 14,2 chilometri a Bergamo con il tempo di 17’22” e distanziando sensibilmente la belga Lotte Kopecky (seconda a 12”) ed Elisa Longo Borghini (terza a 16”). La veterana svizzera ha imposto la propria legge contro il tempo, tornando a festeggiare dopo una stagione molto complicata. L’elvetica si è raccontata: “ “La scorsa primavera per due settimane sono stata male e continuavo a peggiorare. Non riuscivamo a capire di cosa si trattasse. A giugno, in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, ho provato a tornare in sella, ma avevo la febbre che un giorno saliva e un giorno scendeva”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Marlen Reusser vince al Giro d’Italia: “Avevo il long-Covid, cronicamente ammalata”

