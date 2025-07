WWE | Ufficializzato Becky Lynch vs Bayley vs Lyra Valkyria ad Evolution

ore, i fan sono rimasti in attesa di conferme ufficiali e ora l’attesa è finita: WWE ha annunciato un appuntamento imperdibile ad Evolution, con Becky Lynch pronta a difendere il titolo Intercontinentale femminile contro le avversarie più agguerrite. La sfida promette emozioni forti e colpi di scena, rendendo questa serata un must per tutti gli appassionati di wrestling. Preparatevi a vivere un match che entrerà nella storia!

La WWE si appresta a prendere il controllo di Atlanta, Georgia nel prossimo weekend. Sabato ci saranno Saturday Night’s Main Event e NXT Great American Bash, mentre domenica sera sarà il turno di Evolution. La card è quasi tutta completa ma mancava un match importante, quello per il titolo Intercontinentale femminile. La campionessa Becky Lynch difenderà la cintura contro la ex detentrice Lyra Valkyria e contro la ritornata Bayley. Nelle scorse settimane abbiamo visto la californiana andare vicino alla conquista del titolo, ma la perseveranza di Lyra Valkyria ha fatto in modo che anche lei sia stata aggiunta al match titolato dopo il n°1 contender match con Bayley finito in no contest. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Ufficializzato Becky Lynch vs Bayley vs Lyra Valkyria ad Evolution

In questa notizia si parla di: ufficializzato - becky - lynch - bayley

La WWE prepara un grande match con Becky Lynch; WWE: Pronto un grande match per Becky Lynch a Evolution.

WWE: Lo Steel Cage Match tra Becky Lynch e Bayley si terrà nel prossimo episodio di Raw - Becky Lynch e Bayley si sarebbero dovute affrontare in uno Steel Cage Match in occasione di Raw XXX, tuttavia il match è saltato a causa del brutale attacco subito da The Man per mano del Damage CTRL ... Come scrive zonawrestling.net

Becky Lynch vs Bayley, il match titolato si farà a RAW 23/06 - In precedenza, Bayley era stata messa KO da Becky Lynch in occasione di WrestleMania 41 e, ... Si legge su theshieldofwrestling.com