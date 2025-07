Leo Ortiz Juventus | i bianconeri attenzionano molto accuratamente la situazione del brasiliano ma non sono i soli | c’è anche questa big di Serie A! L’indiscrezione

La Juventus tiene d’occhio con grande attenzione Leo Ortiz, il prezioso difensore del Flamengo, ma non è l’unica big di Serie A interessata. La situazione si fa bollente, con i bianconeri pronti a fare mosse importanti per rafforzare la linea difensiva. Tra rumors e indiscrezioni, il nome di Ortiz si conferma tra i più caldi sul mercato, mentre la concorrenza si fa agguerrita. Ma quali sono le reali possibilità di una sua cessione?

Leo Ortiz Juventus, il difensore del Flamengo interessa ai bianconeri e alla Roma: cosa trapela su questa indiscrezione. La Juventus continua a monitorare attentamente il mercato alla ricerca di rinforzi per il reparto difensivo, e uno dei nomi finiti nel mirino della dirigenza bianconera è Leo Ortiz, difensore centrale del Flamengo. Secondo quanto riportato dal portale brasiliano Ge.globo, il calciomercato Juventus ha preso in considerazione il 29enne brasiliano, che vanta anche il passaporto italiano, il che lo rende comunitario e quindi non graverebbe sul numero di giocatori extracomunitari nella rosa della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com