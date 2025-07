Mafia e appalti spuntano le intercettazioni anni ’90

La Guardia di Finanza di Caltanissetta ha scoperto vecchie intercettazioni degli anni ’90 che svelano collegamenti tra mafia e appalti pubblici, gettando nuova luce su un capitolo oscuro della nostra storia. Questi brogliacci potrebbero anche spiegare il movente dietro la tragica strage di via D’Amelio e la perdita di Paolo Borsellino. Il lavoro che stiamo portando avanti come...

La Guardia di Finanza di Caltanissetta ha ritrovato i brogliacci delle intercettazioni risalenti agli anni ’90 e relative all’inchiesta “Mafia e appalti” con cui gli investigatori stavano cercando di scoperchiare le infiltrazioni di Cosa Nostra nel settore imprenditoriale. Indagini che potrebbero aver rappresentato il vero movente della strage di via D’Amelio in cui perse la vita Paolo Borsellino. «Il lavoro che stiamo portando avanti come con la presidente Colosimo in Commissione Antimafia ha l’obiettivo di portare alla luce della verità una delle pagine più significative della storia del nostro Paese: la notizia di oggi (ieri, ndr) va esattamente in questa direzione», spiegano i membri della commissione parlamentare, di Forza Italia, Maurizio Gasparri, Mauro D’Attis, Pietro Pittalis, Pierantonio Zanettin, Chiara Tenerini e Giuseppe Castiglione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it