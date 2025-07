Ius scholae Tajani | Non ho fatto marcia indietro La Lega | Non passerà mai Il caso sui dubbi di Marina Berlusconi scuote Forza Italia

Nel tumulto politico italiano, Tajani riafferma il suo impegno sulla riforma della cittadinanza, mentre Lega e Forza Italia si confrontano su posizioni contrastanti. La forte chiusura della Lega e i dubbi interni a FI evidenziano le tensioni che scuotono gli equilibri di governo, lasciando il Paese a un bivio cruciale tra stabilità e cambiamento. In questo scenario complesso, la domanda resta: quale sarà il prossimo passo nel cammino politico italiano?

Il leader azzurro rilancia sulla riforma della cittadinanza, ma sottolinea: non voglio mettere in difficolt√† il governo. Chiusura totale della Lega, ma su FI pesa anche l'indiscrezione secondo cui la figlia del fu Cavaliere non sarebbe favorevole.