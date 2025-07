Sale sul cofano dell’auto della Polizia locale mentre gli agenti soccorrono due minorenni ubriache

In un clima di crescente tensione, Milano Marittima si trova ancora una volta al centro di episodi che mettono a dura prova l'operato delle forze dell'ordine. Dopo il tentativo di sfondamento di una volante e altri gesti di sfida, ieri sera si è assistito a un nuovo episodio: un uomo sale sul cofano di un’auto della polizia mentre gli agenti soccorrevano due minorenni ubriachi. Un gesto che solleva ancora più interrogativi sulla sicurezza e il rispetto delle autorità .

Milano Marittima (Ravenna), 6 luglio 2025 – Dopo l’ episodio choc del giovane che nella serata del 20 giugno scorso ha sfondato il finestrino di una Volante per poi fuggire, approfittando dell’assenza degli agenti impegnati in un servizio a Marina di Ravenna, nella nottata di ieri, sabato 5 luglio, a Milano Marittima  si è verificato un altro gesto di sfida nei confronti di chi è impegnato a gestire l’ordine a tutela della sicurezza di tutti. In particolare, intorno alle 2.30 di ieri un giovane è salito sul cofano dell’auto della Polizia locale di Ravenna, impegnati a Milano Marittima nell’ambito della collaborazione con il Comune di Cervia per la stagione estiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it