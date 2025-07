Saluta la Juve e va al Bayern Monaco | colpo a sorpresa per Kompany

La Juventus saluta un grande protagonista e si prepara a nuove sfide, ma il mercato riserva sorprese sorprendenti. Infatti, Vincent Kompany ha deciso di voltare pagina e trasferirsi al Bayern Monaco, segnando un colpo a sorpresa che scuote le strategie di tutte le big europee. Un addio che fa rumore e apre nuovi scenari nel calcio internazionale: resta da scoprire quali altri colpi ci riserveranno queste settimane di trattative.

Il club bianconero ha perso un big importante che va addirittura al Bayern Monaco: per Kompany si tratta di un colpo a sorpresa. La Juventus è tra le protagoniste assolute di questo inizio di mercato. Dopo aver chiuso il colpo Jonathan David per rinforzare l'attacco, il club bianconero sta lavorando con decisione anche sugli altri reparti, consapevole della necessità di alzare il livello della rosa in vista della prossima stagione. La dirigenza è in continuo movimento, tra trattative in entrata e uscite strategiche, con l'obiettivo di consegnare a Tudor una squadra completa, equilibrata e pronta a competere su più fronti.