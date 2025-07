Jeff Hardy | Ecco perché ho rifiutato di entrare nella WWE Hall of Fame

Jeff Hardy ha scelto di non entrare nella WWE Hall of Fame, una decisione che sorprende molti. La star della TNA, Matt Hardy, crede che lui e Jeff potrebbero tornare per un’ultima grande run in WWE, alimentando speranze tra i fan. Dopo il loro coinvolgimento nello speciale NXT Roadblock, le voci di un possibile ritorno si sono intensificate, lasciando intuire che questa storia potrebbe avere ancora molti capitoli da scrivere.

La star della TNA Matt Hardy crede che lui e suo fratello Jeff potrebbero tornare in WWE per un’ultima run. Lo scorso Marzo gli Hardy Boyz sono apparsi in WWE durante lo speciale NXT Roadblock. In quella occasione, hanno difeso i titoli di coppia della TNA contro i campioni di NXT, Fraxiom. Dopo questa apparizione, la WWE ha rilasciato nuovo merchandising degli Hardy Boyz alimentando le voci su un loro possibile ritorno. Secondo alcuni report, il team creativo stesso avrebbe discusso internamente dell’ipotesi di un ritorno degli Hardy Boyz al main roster. Parlando al The Ariel Helwani Show, Matt Hardy ha detto che lui e Jeff sono aperti ad un ritorno e che sperano di essere introdotti nella WWE Hall of Fame. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Jeff Hardy: “Ecco perché ho rifiutato di entrare nella WWE Hall of Fame”

In questa notizia si parla di: jeff - hardy - ecco - rifiutato

Impact 15.05.2025 Jeff Hardy vs Nic Nemeth 16 anni dopo - Il 15 maggio 2025, Impact presenta un atteso incontro tra Jeff Hardy e Nic Nemeth, 16 anni dopo il loro ultimo scontro.

Jeff Hardy: Ecco perché ho rifiutato di entrare nella WWE Hall of Fame; Jeff Hardy: Ecco perché ho rifiutato già di entrare nella WWE Hall of Fame.

La WWE ha licenziato Jeff Hardy, ecco tutti i dettagli - La WWE ha licenziato Jeff Hardy, una delle top star di SmackDown, a seguito degli ennesimi problemi di alcolismo. Come scrive tomshw.it