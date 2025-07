TS – il 10 della Juve scala l’Index ecco con chi si gioca il titolo

L’estate 2025 si infiamma di adrenalina e talento: dopo il duello tra Real Madrid e Juventus, ora la sfida si sposta sul palcoscenico del Golden Boy. Kenan Yildiz e Dean Huijsen, due promesse che stanno lasciando il segno nel calcio mondiale, sono pronti a contendersi il titolo più ambito tra i giovani prospetti. Chi si aggiudicherà la corona di futuro campione? La corsa è appena iniziata, e il destino potrebbe riservarci sorprese incredibili.

2025-07-06 18:09:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: Prima si sono scontrati in Real Madrid-Juventus, ora fanno a sportellate nella corsa al titolo di Golden Boy 2025: tra Kenan Yildiz e Dean Huijsen è sfida apertissima, tra due giocatori che hanno conquistato il palcoscenico calcistico mondiale a suon di grandi giocate e prestazioni da predestinati. La stella bianconera ha ingranato la marcia e avviato la scalata della classifica, che lo vede oggi al 7°posto per l'Index (l'algoritmo che calcola le prestazioni dei migliori U21 al mondo ), alle spalle del difensore spagnolo. In vetta, però, c'è traffico, per un premio che ha lanciato grandi leggende, come Messi.