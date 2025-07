Grandine temporali bombe d' acqua e forte vento | aumenta l' allerta meteo in Veneto e Friuli Il clou del maltempo in serata Previsioni e aggiornamenti

di un'intensa ondata di maltempo che sta scuotendo il Nord Italia, con grandinate, temporali, bombe d’acqua e forti venti in aumento. L’allerta meteo si intensifica in Veneto e Friuli, con il picco previsto in serata. Previsioni e aggiornamenti sono fondamentali per affrontare questa emergenza: restate all’erta e seguite attentamente le indicazioni delle autorità.

Una forte ondata di maltempo è attesa per la giornata di oggi, 6 luglio, in particolare per il tardo pomeriggio e la sera, e si prolunegherà fino all'8.

Maltempo, danni a Sansepolcro per il forte vento - Arezzo, 16 maggio 2025 – Un violento vento ha flagellato Sansepolcro, causando ingenti danni al patrimonio arboreo locale.

Maltempo Toscana, temporali forti e grandine: “20mila fulmini”. Prorogata l’allerta gialla - Le piogge soprattutto nella zona della Valdelsa e del Chianti fiorentino, con 60mm a Gambassi e Montespertoli. Segnala lanazione.it

Forte temporale a Firenze, strade allagate e alberi caduti: “Massima attenzione vicino ai torrenti” - La Protezione civile di Firenze ha lanciato un appello ai cittadini per non sostare vicino ai torrenti che con l'arrivo di acquazzoni potrebbero esondare ... Secondo fanpage.it