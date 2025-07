Crolla un albero | morta una donna Tragedia del maltempo a Robecchetto con Induno

Una tragica giornata tra le asperità del maltempo in Lombardia: a Robecchetto con Induno, una donna di San Vittore Olona ha perso la vita sotto un albero abbattuto dalla furia del vento. L'evento drammatico si aggiunge a un bilancio che ancora si aggiorna, mentre i soccorritori lavorano senza sosta per far fronte alle conseguenze di una tempesta che ha lasciato strascichi di distruzione e dolore. La natura si rivela impietosa, ricordandoci l’importanza della prudenza in momenti di emergenza.

Il maltempo che si è abbattuto sulla Lombardia ha causato una vittima nel comune di Robecchetto con Induno, piccolo centro non distante dal Naviglio Grande, tra Cuggiono e Castano Primo, in provincia di Milano. Lo riferisce il primo bilancio dei vigili del fuoco dopo la tempesta di vento e acqua che si è abbattuta in tutta la provincia meneghina. Una donna di San Vittore Olona ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, domenica 6 luglio, colpita mortalmente dalla caduta di un grosso albero durante una passeggiata nei boschi di Robecchetto. La tragedia si è consumata all’improvviso mentre la vittima, una sessantenne, stava rientrando da una camminata insieme ad altre due persone, un uomo e una donna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Crolla un albero: morta una donna. Tragedia del maltempo a Robecchetto con Induno

