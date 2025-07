Turisti ubriachi si spogliano e si tuffano in Canal Grande | multa e daspo

Venezia ancora sotto i riflettori per un episodio che desta sconcerto: due turisti ubriachi si sono spogliati e hanno tuffato nel Canal Grande, scatenando sanzioni e il Daspo urbano. Un gesto irresponsabile che mette in discussione la tutela della nostra città e il rispetto delle regole. La questione del turismo di massa si fa sempre più pressante, sollevando interrogativi sulla gestione e la conservazione di questa meraviglia italiana.

VENEZIA - Bagno in Canal Grande per due turisti, terminato con una multa e il daspo urbano nel pomeriggio di domenica 6 luglio a Venezia. La vicenda L'ennesimo episodio di turismo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Turisti ubriachi si spogliano e si tuffano in Canal Grande: multa e daspo

