Emozioni e spettacolo al Tour de France | Van der Poel vince la seconda tappa e conquista la maglia gialla

Una tappa spettacolare, un finale che sembrava quello di una classica. Il secondo giorno del Tour de France ha regalato emozioni, con Mathieu van der Poel che ha conquistato tappa e maglia gialla sul traguardo di Boulogne-sur-Mer. Lo ha fatto staccando in volata Tadej Pogacar, mentre terzo è arrivato un ottimo Jonas Vingegaard. A seguire i francesi Romain Gregoire e Julian Alaphilippe. Buone notizie anche per l’Italia dopo la brutta di ieri con il ritiro di Filippo Ganna: ottimo nono posto di Simone Velasco della XDS Astana Team. Vittoria e maglia gialla – Non solo la vittoria della tappa: van der Poel ha conquistato anche la maglia gialla, “strappandola” al compagno di squadra Philipsen, arrivato a 30?. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it