Arnautovic torna al Rapid Vienna? Il ds dei viennesi frena | Siamo interessati ma le priorità sono altre

Il possibile ritorno di Marko Arnautovic al Rapid Vienna continua a catturare l’attenzione dei tifosi, ma le parole del ds Markus Katzer mettono in chiaro che la priorità attuale è diversa. La trattativa con l’Inter pare complicata, ma il sogno di rivedere l’attaccante nelle fila dei viennesi resta vivo e affascinante, lasciando aperta una porta alle prossime settimane.

Arnautovic torna in Austria al Rapid Vienna? Le parole del ds dei viennesi Markus Katzer sulla trattativa con i nerazzurri Il ritorno di Marko Arnautovic al Rapid Vienna resta un'idea affascinante ma, allo stato attuale, molto difficile da concretizzare. L'attaccante dell'Inter, che ha chiuso una stagione complicata in nerazzurro tra acciacchi e poche presenze da

