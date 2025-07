dinosauri da record in usa jurassic world debutta a 147 milioni

Il fascino dei dinosauri conquista ancora una volta il grande schermo, registrando un debutto da record in Usa con oltre 147 milioni di dollari nei primi cinque giorni. "Jurassic World - La rinascita", settimo capitolo della saga iconica, ha saputo catturare l’immaginazione di milioni di spettatori, dimostrando che le creature preistoriche continuano a essere protagoniste indiscusse del botteghino. Un successo che promette ancora grandi avventure e sorprese...

Nel weekend del 4 luglio, i dinosauri sono tornati a dominare il botteghino. ' Jurassic World - La rinascita ', settimo capitolo della longeva saga preistorica targata Universal-Amblin, ha debuttato con oltre 147 milioni di dollari raccolti nei primi cinque giorni di programmazione in Nord America, di cui 91,5 milioni nel classico weekend da venerdì a domenica. Diretto da Gareth Edwards (Rogue One), scritto da David Koepp — lo stesso dell'originale del 1993 — e con Scarlett Johansson in testa al cast, il film dimostra che il fascino dei rettili di Steven Spielberg non si è esaurito affatto: oltre 10 milioni di avventurosi fan hanno comprato il biglietto.