Papa Leone XIV il sindaco di Castel Gandolfo | Speriamo stia tra la nostra gente

Sorprese del Papa a Castel Gandolfo? “Speriamo ne faccia tante. Speriamo venga a visitare le nostre scuole, i nostri ospedali, che stia tra la nostra gente”. Lo dice il sindaco di Castel Gandolfo Alberto De Angelis davanti a Villa Barberini in attesa dell’arrivo di Papa Leone XIV. Un ritorno, quello del Papa per le vacanze estive nel paese alle porte di Roma, atteso da 12 anni. Il primo cittadino non manca di sottolineare l’impegno di Papa Francesco per Castel Gandolfo soprattutto per “il progetto del Borgo ‘Laudato Sì’. 🔗 Leggi su Lapresse.it