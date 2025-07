Obiettivo 2030 | la sfida globale dell’India sul mercato farmaceutico

L'India, riconosciuta come la "fabbrica di medicinali del mondo", si prepara a una sfida cruciale: raggiungere l'obiettivo 2030 nel settore farmaceutico. Nel 2021, il suo ruolo strategico si è consolidato, emergendo come punto di riferimento globale per i vaccini anti Covid e altri prodotti vitali. Questa ambizione non solo definirà il futuro della salute mondiale, ma posizionerà l'India come protagonista imprescindibile nel panorama farmaceutico internazionale.

Nel 2021 lo sguardo del mondo era tutto proiettato sull'India: nell'anno in cui in tanti speravano di poter avere al più presto accesso ai vaccini anti Covid, è proprio all'industria farmaceutica indiana che ci si è rivolti per avere quante più dosi possibili. Il motivo è presto detto: l'India già da anni viene considerata la "fabbrica di medicinali del mondo". Da qui escono una moltitudine di prodotti farmaceutici che raggiungono poi gli scaffali e gli ospedali di diverse aree del globo, Europa (e Italia) inclusa. Oggi New Delhi vuole ulteriormente legittimare questa posizione pensando di scalfire anche il primato degli Stati Uniti.

