Piastri e la penalità nel Gp di Silverstone cos’è successo – Video

Lando Norris conquista il GP di Silverstone, ma il vero protagonista della corsa è Oscar Piastri, penalizzato di dieci secondi nonostante una performance straordinaria. La decisione, che ha cambiato le sorti del podio, accende i dibattiti sulla gestione delle penalità e potrebbe influenzare la lotta al titolo mondiale. Un episodio che rimarrà negli annali della Formula 1, lasciando tutti con il fiato sospeso fino all'ultima curva.

(Adnkronos) – Lando Norris vince il Gp di Silverstone, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, ma a far discutere al traguardo è la penalità di dieci secondi al compagno di squadra Oscar Piastri, retrocesso al secondo posto dopo aver dominato quasi tutta la gara. Un episodio che potrebbe pesare nell'ottica della corsa al titolo, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Pazza F1 in Spagna: McLaren show con Piastri-Norris, Leclerc 3° sotto indagine, penalità Verstappen - La F1 spagnola ha regalato emozioni da cardiopalma! McLaren conquista la terza doppietta, con Piastri e Norris in grande forma, mentre Leclerc è nel mirino per un contatto con Verstappen, ora penalizzato.

Piastri incazzato nero E ascoltando le sue parole nel retrobox son convinto che la penalità è stata data xké siamo a Silverstone Lo ha detto anche Zak Brown che poteva benissimo starsene zitto #britishsgp Vai su X

In fase di ripartenza Piastri rallenta tutti (e prende 10 secondi di penalità) e subito dopo, mentre accelera, Verstappen va in testacoda rientrando a centro gruppo. Sta succedendo di tutto. Edit 16.55: Antonelli si ritira a seguito dei problemi alla monoposto dopo Vai su Facebook

