Golf Brown si prende il BMW International Open Laporta altra top 10º

Il BMW International Open di Monaco di Baviera ha regalato emozioni intense e sorprese nel mondo del golf. È stato il britannico Daniel Brown, con un'eccezionale performance finale, a conquistare il prestigioso titolo, lasciandosi alle spalle avversari di rilievo come Jordan Smith. La competizione ha visto anche protagonisti imprevedibili come Kazuma Kobori, che ha risalito la classifica con una straordinaria ultima giornata. Un torneo ricco di colpi di scena e passione autentica.

È il britannico Daniel Brown a prendersi lo scalpo del BMW International Open, torneo che si è disputato in Germania, a Monaco di Baviera, da giovedì 3 luglio a domenica 6. Il 30enne ha chiudo l'ultimo giro di gara in -6 per un totale di -22, a due colpi di distanza dal connazionale Jordan Smith, in 2ª piazza a -20. Show di giornata del neozelandese Kobori Kazuma, 44º in Race to Dubai, che con un -9 nelle ultime 18 buche ha risalito ben 44 posizioni e si è preso la 3ª posizione in solitaria a -18. Dietro di lui, un filotto di giocatori a -16: l'olandese Joost Luiten, l'americano Davis Bryant e il norvegese Kristoffer Reitan.

