maltempo al nord nubifragi e grandine nel milanese morta donna travolta da albero

Maltempo al Nord, con nubifragi e grandine che sconvolgono Milano, mentre nel resto d’Italia il caldo record si fa sentire. La perturbazione atlantica porta con sé disagi e danni, evidenziando come il clima si stia evolvendo in modo sempre più imprevedibile. Per le regioni settentrionali, il fine settimana sarà all’insegna della pioggia e della criticità. L'allerta temporali prosegue oggi: un richiamo alla nostra attenzione per affrontare con prudenza le sfide meteorologiche del momento.

L’Italia è divisa in due, tra la morsa del caldo e dell’afa - sono ancora 15 le città da bollino rosso - e i primi nubifragi al Nord. La perturbazione atlantica ha già causato danni e disagi, soprattutto in Lombardia, dove i Vigili del fuoco ieri sono intervenuti per allagamenti, automobilisti in difficoltà e voli dirottati. Per le regioni settentrionali, il fine settimana è dunque all'insegna della pioggia. L'allerta temporali prosegue oggi: arancione a Milano, gialla in Trentino e in Friuli. In Veneto sale da gialla ad arancione per temporali su tutto il territorio regionale con l'eccezione dell'Alto Piave fino alle 9 di lunedì. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it