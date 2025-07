Arsenal Transfer Talks Accelerating per £ 70 milioni di affari con lo sport

L’Arsenal accelera i suoi piani di mercato, con una trattativa da 70 milioni di sterline per Viktor Gyokeres, l’attaccante svedese di grande talento. Con un “grado di cautela” che evidenzia l’importanza dell’operazione, i Gunners si preparano a rinforzare l’attacco e a competere ai massimi livelli. Questa mossa, che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella strategia di mercato del club, rappresenta un passo decisivo verso la costruzione di una squadra ancora più competitiva.

2025-07-06 15:53:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: L’Arsenal sta avanzando con un “grado di cautela” oltre una mossa di £ 70 milioni per l’attaccante sportivo Viktor Gyokokes, secondo i rapporti. L’attaccante della Svezia Gyokeres, 27 anni, è stato eclissato solo dallo attaccante del Real Madrid Kylian Mbappe nella classifica europea delle scarpe d’oro nel 202425 ed è stato fortemente legato a un passaggio alla Premier League. I negoziati di Gunners Sporting Andrea Berta per l’ex città di Coventry e Brighton e Hove Albion stanno “accelerando”, ha detto la BBC Sport. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: arsenal - milioni - transfer - talks

Gyokeres, ora il Napoli è un rivale dell’Arsenal: Conte lo vuole. Lo Sporting chiede 80 milioni (Mirror) - Gyokeres, il talentuoso bomber dello Sporting Lisbona, è diventato un obiettivo caldo per il Napoli, ora in competizione con l'Arsenal.

? L’#Atalanta chiede una maxi offerta da 50-60 milioni per lasciar partire il talento nigeriano. Trattativa complicata ma in fermento, con l’Arsenal alla finestra. #Calciomercato #SerieA #Transfers #DeLaurentiis Vai su Facebook

Arsenal completa l'affare Kepa a prezzo scontato; Arsenal transfer news: Mikel Arteta gambles €45m on the Bundesliga’s WORST winger; Arsenal Ferma le Trattative per Viktor Gyökeres: Il Club Sospende le Negoziati.

Arsenal transfer talks now at a very advanced stage - Arsenal talks to sign Mikel Merino are actively ongoing and at a very advanced stage, according to a report. Si legge su sports.yahoo.com

Arsenal, pronti 130 milioni di euro per il mercato: assalto a Zubimendi e Sesko - Sempre secondo quanto scrive il quotidiano, l'Arsenal potrebbe arrivare a pagare 70 milioni di euro per arrivare a Benjamin Sesko, attaccante sloveno di proprietà del Lipsia. Secondo tuttomercatoweb.com