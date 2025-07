Calhanoglu-Galatasaray quando si entra nel vivo? Pedullà risponde

L’attuale saga di Calhanoglu e Galatasaray si infiamma: il centrocampista turco preferirebbe tornare in Turchia, ma l’Inter resta in attesa di offerte ufficiali. Alfredo Pedullà svela i dettagli di una trattativa che sembra ormai avviata alla conclusione, con le parole di Lautaro Martinez e Giuseppe Marotta pronte a far accelerare i tempi. Quando si entra nel vivo di questa intricata vicenda, tutto lascia pensare che il lieto fine sia sempre più vicino.

Hakan Calhanoglu gradisce la destinazione Galatasaray, anzi preferirebbe tornare in Turchia per la sua carriera. L'Inter però ancora non riceve offerte ufficiali e Alfredo Pedullà ne scrive sul proprio sito. TRATTATIVA FERMA? – La storia tra Hakan Calhanoglu e l' Inter sta per finire definitivamente. Non ci sono ancora passi concreti per il suo addio, ma le parole di Lautaro Martinez e Giuseppe Marotta hanno accelerato il processo. La situazione dovrebbe essere risolta nel giro di pochi giorni, massimo qualche settimana, in modo tale da programmare l'acquisto del sostituto. Alfredo Pedullà ha scritto: «La suggestione c'è, l'interesse del Galatasaray per Hakan Calhanoglu anche.

Pedullà: "Magari il Galatasaray, che ha messo Hakan Calhanoglu al primo posto della lista, prima di parlare con lui, dovrebbe parlare con l'Inter. Se i turchi credono che offrire 10 milioni al calciatore pensando di scavalcare l'Inter con 10 milioni di cartellino, se

