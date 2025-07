Cinema rosso la denuncia di Franco Nero | Mai fatto parte del circoletto giusto Orbàn è un mio fan

Nel tumulto politico che infiamma l’Italia, emergono le parole di Franco Nero, attore iconico e testimone del mondo dello spettacolo internazionale. Le sue dichiarazioni, tra divertimento e riflessione, svelano una realtà spesso nascosta: il divario tra il nostro cinema e le grandi platee globali. È il momento di interrogarsi: il talento italiano trova spazio all’estero, o è forse sfuggito alle nostre maglie? La risposta potrebbe sorprendere.

“ Fortunatamente lavoro in tutto il mondo. L’altra settimana mi sono divertito a fare una partecipazione in un film francese con Marion Cotillard, una bravissima attrice. Poco prima ero sul set in America, prima ancora in Inghilterra. forse, non faccio parte del giro giusto per lavorare in Italia.”. Arrivano come una “bomba ” l e dichiarazioni di uno dei più popolari attori italiani, Franco Nero, nei giorni in cui destra e sinistra duellano sui fondi al cinema, la tax credit e i finanziamenti a film fantasma che per anni sono finite nelle casse di produttori legati al “giro giusto”, quello di un ministero della Cultura da sempre feudo della sinistra italiana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it