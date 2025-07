Triathlon diversi piazzamenti per gli azzurri nella tappa di Tiszaujvaros della World Cup

La tappa di Tiszaujvaros della World Triathlon Cup 2025 si è conclusa lasciando alcuni azzurri con il sorriso e altri con un pizzico di rammarico. Sebbene i nostri atleti non siano saliti sul podio, hanno comunque regalato prestazioni da sottolineare, dimostrando che il futuro del triathlon italiano è promettente. In un contesto dominato dai padroni di casa e dalla Germania, i nostri portacolori hanno tracciato il loro cammino, pronti a risalire la china.

La finale maschile è stata vinta dal magiaro Csongor Lehmann con il tempo di 51:50 con 21 secondi di margine sul francese Igor Dupuis, mentre chiude il podio un altro magiaro, Mark Devay, terzo a 31. Quarta posizione per l'ennesimo ungherese, Marton Kropko, a 38 secondi dalla vetta.

