Bollo auto | pagamento in unica rata nuova scadenza ed esenzioni Ecco cosa cambia

Dal prossimo anno, il bollo auto subirà importanti novità: niente più pagamenti frazionati e scadenza unica legata alla data di immatricolazione. Inoltre, anche i veicoli sottoposti a fermo amministrativo dovranno contribuire con il pagamento. Questi cambiamenti cambiano radicalmente il calendario fiscale per i proprietari di auto, rendendo ancora più essenziale conoscere le nuove regole e le eventuali esenzioni. Ecco tutto quello che devi sapere.

Dall’anno prossimo anno niente versamenti frazionati e scadenza legata alla data di immatricolazione. Si pagherà anche per i veicoli sottoposti a fermo amministrativo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Bollo auto: pagamento in unica rata, nuova scadenza ed esenzioni. Ecco cosa cambia

In questa notizia si parla di: scadenza - bollo - auto - pagamento

#ACI | #BolloAuto Ricorda La Scadenza è il servizio di promemoria che ricorda la scadenza della tassa automobilistica regionale ed ?è rivolto a cittadini, amministrazioni, enti e aziende con sede o residenza nelle Regioni/Province autonome convenzionat Vai su Facebook

Bollo auto 2026: pagamento in un'unica rata, nuova scadenza ed esenzioni, ecco cosa cambia; Bollo auto 2026, le nuove regole: cosa cambia tra pagamento, scadenze ed esenzioni; Bollo auto 2025: calcolo costi e scadenza.

Bollo auto 2026, nuove regole per pagamento, scadenze ed esenzioni: che cosa cambia - Dal 206 il bollo va pagato una sola volta all’anno, senza più possibilità di frazionamenti, ma solo per le auto di nuova immatricolazione ... Scrive affaritaliani.it

Bollo auto, cambiano dal 2026 le scadenze per le auto nuove - Ma solo dal 2026 e per le auto di nuova immatricolazione. Come scrive ansa.it