Piastri polemico dopo la penalità | Non si può più frenare Gioia Hulkenberg | Era ora!

La Formula 1 si infiamma tra polemiche e trionfi, con Piastri criticato dopo la penalità e Hulkenberg che celebra il suo meritato successo. Norris conquista la gara di casa a Silverstone, dichiarando: "Sogno che si avvera", mentre Oscar affronta la squalifica con ottimismo. Nico, invece, sorride: "Era la mia giornata". Un weekend ricco di emozioni e colpi di scena che lasciamo alle spalle, pronti a scoprire cosa riserverà il prossimo GP.

Norris vince la gara di casa a Silverstone: "Sogno che si avvera". Oscar commenta la penalizzazione per l'errore in regime di Safety Car: "Mi sono messo da solo nei guai, ma andiamo avanti". Nico: "Era la mia giornata". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Piastri polemico dopo la penalità: "Non si può più frenare". Gioia Hulkenberg: "Era ora!"

