Auto finisce in un burrone dramma sfiorato | tre persone finiscono al San Pio

Un pomeriggio di paura a Melizzano, dove un incidente ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Tre persone sono rimaste ferite e trasportate al San Pio, dopo che una Golf è uscita di strada, finendo nel burrone. La tempestiva intervento di forze dell’ordine e vigili del fuoco ha evitato il peggio, dimostrando come il coraggio e la prontezza possano fare la differenza in situazioni critiche. La vicenda è ancora sotto indagine per chiarire le cause dell’incidente.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tre persone ferite e trasportate in ospedale per un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio a Melizzano. Un autovettura coinvolta, una Golf, che per cause in corso di accertamento, è uscita dapprima fuori strada, finendo poi in un burrone. Sul posto una pattuglia dell’aliquota Radiomobile della Compagnia dì Cerreto Sannita e da Vigili del Fuoco del distaccamento di Telese Terme. Persone coinvolte che sono state aiutate ad uscire dall’abitacolo e trasportate presso l’ ospedale San Pio di Benevento. Tutte e tre le persone non sono in pericolo di vita. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Auto finisce in un burrone, dramma sfiorato: tre persone finiscono al San Pio

In questa notizia si parla di: burrone - persone - auto - finisce

Dramma sfiorato, auto finisce in un burrone: tre persone finiscono al San Pio - Un incidente scioccante a Melizzano rischia di trasformarsi in tragedia, ma per fortuna il coraggio e la prontezza dei soccorritori hanno evitato il peggio.

Finisce di notte con l’auto in un burrone, donna salvata in valle Grana Vai su X

Incidente stradale mortale a ora di pranzo LEGGI QUI https://www.palermolive.it/incidente-in-sicilia-auto-finisce-in-un-burrone-morta-una-persona/ #sicilia #incidentemortale #Enna #caltanissetta #palermolive Vai su Facebook

Auto finisce in un burrone, dramma sfiorato: tre persone finiscono al San Pio; Incidente sulla SP64 a Pigna: auto finisce in un burrone, intervento dei soccorsi; Con l’auto finisce nel burrone. Mattinata di paura per una 76enne.

Auto finisce in un burrone, muore dipendente della Poliservice - Il Messaggero - Auto finisce in un burrone, muore dipendente della Poliservice Tragedia a Pretara di Isola del Gran Sasso: sul posto anche l'elisoccorso da Pescara ... Scrive ilmessaggero.it

Auto finisce in un burrone, muore dipendente della Poliservice - Corriere Adriatico - Secondo i primi rapporti, il veicolo fuoristrada della ditta acquifera, con quattro persone a bordo, è scivolato in un ... Segnala corriereadriatico.it