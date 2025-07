Riccio rinvia il suo salto di qualità in Serie A? Si interrompe la trattativa tra quelle due squadre | quell’imprevisto blocca l’affare! Tutti i dettagli

L'atteso trasferimento di Riccio in Serie A si arena improvvisamente, bloccato da un dettaglio cruciale. La trattativa tra Sampdoria e Cagliari si interrompe a causa di una clausola sulla rivendita che coinvolge anche la Juventus. Tutti gli sforzi sembravano pronti a concretizzarsi, ma ora il futuro del giovane difensore rimane incerto. La vicenda mette in evidenza quanto un singolo dettaglio possa compromettere grandi aspettative. E così, il sogno di Riccio di fare il salto di qualità si interrompe qui.

Riccio, difensore della Sampdoria con un passato alla Juventus Next Gen, non andrà in quella squadra di Serie A: è emerso un imprevisto decisivo. La trattativa tra Sampdoria e Cagliari per il trasferimento di Alessandro Pio Riccio ha subito un brusco arresto. A far saltare l’accordo è stato un dettaglio fondamentale, la clausola del 40% sulla futura rivendita del difensore, da riconoscere alla Juventus. La società bianconera aveva già previsto un vincolo economico sugli eventuali guadagni futuri derivanti dalla cessione del giocatore, ma questo aspetto non era stato adeguatamente considerato nelle prime fasi delle trattative tra le due società . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com