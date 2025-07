Ancora emergenza maltempo nella Bassa | a Caravaggio pezzi d’amianto per strada dopo la tempesta

Ancora emergenza maltempo nella Bassa Bergamasca, con pericolosi pezzi di amianto finiti in strada dopo la tempesta di sabato 5 luglio. Le autorità e i tecnici di e-distribuzione sono al lavoro senza sosta per garantire la sicurezza e il ripristino delle utenze. La situazione rimane delicata, ma l’impegno collettivo mira a superare questa difficile fase e restituire serenità ai cittadini. La speranza è che tutto torni alla normalità nel più breve tempo possibile.

Sono ore delicate a Caravaggio e in tutta la Bassa Bergamasca, ancora alle prese con l e conseguenze del violento nubifragio che ha colpito il territorio nella mattinata di sabato 5 luglio. I tecnici di e-distribuzione, al lavoro ininterrottamente da ieri, hanno posato una linea elettrica provvisoria per garantire il servizio agli utenti rimasti senza corrente. I lavori proseguiranno anche nella giornata odierna fino al completo ripristino degli impianti. A preoccupare, a Caravaggio, è anche la presenza di frammenti di copertura in eternit, staccatisi dai tetti danneggiati dalla tempesta. Il Comune, come riportato in una nota del sindaco Claudio Bolandrini, ha disposto che eventuali segnalazioni vengano comunicate alla polizia locale, in modo da poter attivare una ditta specializzata per la rimozione e lo smaltimento del materiale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it