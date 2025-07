Davide Ancelotti Textor lo vorrebbe sulla panchina del Botafogo Globoesporte

Il mondo del calcio brasiliano si infiamma con un nome di grande richiamo: Davide Ancelotti, figlio e collaboratore di Carlo Ancelotti, potrebbe approdare sulla panchina del Botafogo. Il club carioca, in cerca di un nuovo guida tecnica dopo Renato Paiva, ha già sondato il terreno con il giovane tecnico europeo. Un’opportunità che potrebbe segnare l’inizio di una nuova avventura per Davide, pronto a scrivere il suo capitolo nel calcio internazionale.

Il presidente del Botafogo Textor avrebbe sondato Davide Ancelotti, figlio e vice di Carletto nel Brasile, per dargli la panchina del club. Il Botafogo vorrebbe Davide Ancelotti in panchina. Globoesporte scrive: Alla ricerca di un successore di Renato Paiva, il Botafogo ha dato appuntamento a Davide Ancelotti. Il figlio di Carlo non ha precedenti esperienze come primo allenatore di una squadra. La Federcalcio brasiliana non è stata ancora consultata per un possibile ingaggio. Paiva è stato esonerato domenica scorsa, meno di 48 ore dopo l’eliminazione del Botafogo contro il Palmeiras nel Mondiale per club; l’insoddisfazione di John Textor ha pesato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Davide Ancelotti, Textor lo vorrebbe sulla panchina del Botafogo (Globoesporte)

