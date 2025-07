Escursionista di 57 anni precipita dal sentiero e finisce tra le rocce sotto gli occhi degli amici è in fin di vita

Un drammatico incidente nel cuore delle Dolomiti: una donna di 57 anni, in escursione con gli amici, ha perso l’equilibrio e precipitato tra le rocce sotto il lago del Coldai. Sotto gli occhi sgomenti dei compagni, la sua vita ora è appesa a un filo. La situazione appare critica e l'intervento tempestivo dei soccorritori è fondamentale per cercare di salvarla. Una tragedia che scuote tutti noi, ricordandoci quanto la natura possa essere imprevedibile e potente.

BELLUNO - Un'escursionista è precipitata tra le rocce sotto il lago del Coldai, in provincia di Belluno, questa mattina, 6 luglio. La donna, una 57enne della Repubblica Ceca, è in. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Escursionista di 57 anni precipita dal sentiero e finisce tra le rocce sotto gli occhi degli amici, è in fin di vita

In questa notizia si parla di: escursionista - rocce - sotto - anni

Escursionista precipita sulle rocce e muore - Una tragica notizia scuote il mondo dell'escursionismo: un uomo di 54 anni ha perso la vita sulla Cresta del Monte Biaina.

Il 3 luglio 2022 si verificò una della più gravi tragedie montane in Italia degli ultimi anni. Un'enorme massa di ghiaccio e rocce si staccò dal ghiacciaio di Punta Rocca sulla Marmolada travolgendo gli escursionisti sul sentiero sottostante ad una velocità di 50-8 Vai su Facebook

Escursionista di 57 anni precipita dal sentiero e finisce tra le rocce sotto gli occhi degli amici, è in fin d; Cade dal sentiero e ruzzola tra le rocce, donna di 57 anni in gravissime condizioni: rinvenuta incosciente, trasportata d'urgenza in ospedale; Cade dal sentiero e ruzzola tra le rocce, donna di 57 anni in gravissime condizioni: rinvenuta incosciente, trasportata d'urgenza in ospedale.

Escursionista di 57 anni precipita dal sentiero e finisce tra le rocce sotto gli occhi degli amici, è in fin di vita - Un'escursionista è precipitata tra le rocce sotto il lago del Coldai, in provincia di Belluno, questa mattina, 6 luglio. Scrive msn.com

Escursionista cade sotto il lago del Coldai nel Bellunese e viene trasportata in ospedale in gravi condizioni - Due interventi di soccorso nel Bellunese: una donna ceca cade vicino al lago del Coldai e viene trasportata all’ospedale di Treviso, mentre un uomo di Taibon Agordino viene recuperato a cima Ambrizzol ... Riporta gaeta.it