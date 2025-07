Maltempo prosegue l’allerta in varie Regioni | Violento temporale a Milano nubifragi al Nord

Il maltempo continua a imperversare sull’Italia, con allerte arancioni in Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, e temporali violenti che portano nubifragi al Nord. A Foggia, invece, si raggiungono i 44°C, sottolineando la divisione climatica del paese dopo l’ondata di caldo africano. La nostra penisola si trova, dunque, a metà tra extreme temperature e fenomeni climatici intensi, un segnale chiaro dei cambiamenti climatici in atto.

Maltempo in Italia – Allerta arancione in Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, per il rischio di eventi estremi come grandinate e “supercelle”. A Foggia punte di 44 gradi. Italia spaccata a metà. Dopo l’ondata generale di caldo africano, l’Italia resta spaccata a metà per quanto riguarda maltempo e afa. Al Nord, soprattutto in Lombardia, i forti temporali hanno abbassato le temperature che avevano raggiunto i 40 gradi, per poi lasciare nuovamente spazio al sole. Milano è stata investita da un nubifragio fortissimo, con cielo oscurato, fulmini e forti venti. In precedenza era già stata attivata la vasca d’emergenza del Seveso e sono stati chiusi i parchi cittadini recintati. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

