Grandine temporali bombe d' acqua e forte vento | aumenta l' allerta meteo in Veneto e Friuli Il clou in serata Gli aggiornamenti

di un’ondata di maltempo che sta scuotendo Veneto e Friuli, con grandinate, temporali intensi, bombe d’acqua e venti impetuosi. L’allerta meteo si intensifica, soprattutto nel tardo pomeriggio e sera, con il clou previsto proprio nelle ore serali. Restate vigili e aggiornati, perché le condizioni potrebbero evolversi rapidamente. Seguiteci per tutte le ultime notizie e consigli utili durante questa fase critica.

Una forte ondata di maltempo è attesa per la giornata di oggi, 6 luglio, in particolare per il tardo pomeriggio e la sera, e si prolunegherà fino all'8. Si tratta. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Grandine, temporali, bombe d'acqua e forte vento: aumenta l'allerta meteo in Veneto e Friuli. Il clou in serata. Gli aggiornamenti

In questa notizia si parla di: forte - grandine - temporali - bombe

Grandine, temporali e forte vento: è allerta gialla in Veneto. A rischio allagamento sottopassi e interrati - L'ondata di maltempo colpisce il Veneto, portando grandinate, temporali e forti venti. Le province sono in allerta gialla, con un elevato rischio di allagamenti in sottopassi e aree interrate.

Grandine, temporali, bombe d'acqua e forte vento: aumenta l'allerta meteo in Veneto e FVG. Il clou del maltempo in serata Vai su Facebook

Grandine, temporali, bombe d'acqua e forte vento: aumenta l'allerta meteo in Veneto e Friuli. Il clou in serat; Grandine, forti temporali e bombe d'acqua: il maltempo fa scendere le temperature di 10 gradi. Domenica di allerta, le zone più critiche; Grandine, temporali, bombe d'acqua e forte vento: aumenta l'allerta meteo in Veneto e Friuli. Il clou del malt.

Grandine, forti temporali e bombe d'acqua: il maltempo fa scendere le temperature di 10 gradi. Domenica di allerta, le zone più critiche - Grandine, temporali e forte maltempo caratterizzeranno la prima domenica di luglio. Segnala msn.com

Maltempo Toscana, temporali forti e grandine: “20mila fulmini”. Prorogata l’allerta gialla - Le piogge soprattutto nella zona della Valdelsa e del Chianti fiorentino, con 60mm a Gambassi e Montespertoli. lanazione.it scrive