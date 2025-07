Esplosione Roma avevamo già denunciato i rischi

Una tragedia sfiorata che avrebbe potuto essere evitata: i genitori dei bambini dell'Istituto Simonetta Salacone di Roma sono ancora sotto shock dopo l'esplosione del distributore di Gpl, un incidente annunciato da anni di denunce trascurate. La loro preoccupazione ignorata ha trasformato un'allerta in un dramma concreto, riaffermando l'urgenza di ascoltare chi vive sulla propria pelle il rischio. È il momento di agire prima che sia troppo tardi.

Sono ancora sotto choc i genitori dei bambini che frequentano l'Istituto comprensivo Simonetta Salacone di Rom, che si trova a pochi metri dal distributore di Gpl esploso. "Avevamo già denunciato i rischi anni fa, ma nessuno ci ha mai ascoltato", raccontano a Tgcom24.

