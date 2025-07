Bologna Detenuto esce per laureafugge

Un caso che scuote Bologna e l’intero paese: un detenuto condannato per la tragedia di Corinaldo, dopo aver ottenuto la laurea all’Università di Bologna, ha fatto perdere le proprie tracce subito dopo la cerimonia. La fuga del 26enne, irreperibile da giovedì, solleva interrogativi sulla sicurezza e sul rispetto delle leggi. I vertici del carcere ‘Dozza’ sono ora impegnati a fare luce sulle modalità della sua evasione, mentre le ricerche continuano senza sosta.

19.02 Condannato a 11 anni e 10 mesi in via definitiva per la strage di Corinaldo (Ancona),dove l'8 dicembre 2018 morirono sei persone a seguito di un tentativo di rapina con lo spray urticante in una discoteca, si è laureato all'Università di Bologna, ma dopo la cerimonia ha fatto perdere le proprie tracce. Il 26enne è irreperibile da giovedì. I vertici del penitenziario 'Dozza' di Bologna avrebbero chiesto una relazione sulle modalità di sorveglianza. Andrea Cavallari, della Bassa Modenese, aveva avuto un permesso per discutere la tesi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

